Дмитрий Ковалев: "Для России матч с Францией стал хорошим тестом"

Правый крайний сборной России Дмитрий Ковалев назвал хорошим тестом матч против Франции на чемпионате мира, в котором россияне потерпели поражение (24:35). Также он посетовал на кадровые проблемы и полученную Павлом Атьманом травму.

– Для нас матч с Францией стал хорошим тестом, это как лакмусовая бумажка, потому что становится понятно, на что можно претендовать, – цитирует пресс-служба Федерации гандбола России Ковалева. – Французская команда – топовая сборная, с которой в мире могут конкурировать 2-3 команды. На их фоне можно посмотреть свой уровень, хотя этот матч не показатель, ведь у нас возникли кадровые проблемы.

– На что сборная России рассчитывала в матче с Францией?

– Естественно, мы рассчитывали на другой результат. Во втором тайме у нас далеко не все получалось. К тому же травму получил Павел Атьман, есть проблемы со здоровьем у Сергея Горбока. Я думаю, что нас физически не хватило на вторую игру подряд за сутки.

– Что-то положительное в матче с Францией было?

– Тяжело искать что-то положительное, потому что травму получил Павел Атьман. Единственное, что можно отметить, больше игрового времени получили молодые игроки Дмитрий Киселев и Александр Шкуринский. Им нужно выходить на площадку, чтобы чувствовать уверенность в себе, по ходу чемпионата мира необходимо, чтобы у нас была готовая укомплектованная скамейка игроков. Сложно рассчитывать на что-то серьезное, если на часть игроков выпадает большая нагрузка.