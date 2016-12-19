Дибиров и Чипурин вошли в состав сборной России на ЧМ-2017

Тренеры мужской сборной России по гандболу Дмитрий Торгованов и Лев Воронин назвали список игроков, вызванных на сбор команды для подготовки к чемпионату мира-2017, сообщает пресс-служба ФГР. Турнир состоится во Франции с 11 по 29 января. Сборная на групповом этапе сыграет с Францией, Японией, Польшей, Бразилией и Норвегией. В плей-офф выйдут четыре лучшие команды.

В составе команды, которая сегодня собралась в Новогорске, 21 игрок. 13 из них представляют иностранные чемпионаты. Пятеро гандболистов вызваны из "Чеховских медведей", четверо - из украинского "Мотора". Полностью список выглядит следующим образом:

вратари: Вадим Богданов ("Азоты-Пулавы", Польша), Виктор Киреев ("Мотор", Украина), Дмитрий Павленко ("Чеховские медведи");

правые крайние: Дмитрий Корнев, Дмитрий Ковалев (оба - "Чеховские медведи"), Даниил Шишкарев ("Вардар", Македония);

правые полусредние: Дмитрий Киселев ("Университет-Нева"), Александр Котов ("Чеховские медведи"), Александр Шкуринский (СКИФ), Сергей Шельменко ("Мотор", Украина), Самвел Асланян ("КСМ Бухарест", Румыния);

разыгрывающие: Павел Атьман ("БГК им. Мешкова", Белоруссия), Дмитрий Житников ("Висла", Польша);

левые полусредние: Александр Деревень ("Вардар", Македония), Сергей Горбок ("ПИК Сегед", Венгрия);

линейные: Денис Васильев ("Динамо-Астрахань"), Александр Черноиванов ("Чеховские медведи"), Глеб Калараш ("Мотор", Украина), Михаил Чипурин ("Иври", Франция);

левые крайние: Игорь Сорока ("Мотор", Украина), Тимур Дибиров ("Вардар", Македония).