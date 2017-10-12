Богданов, Атьман и Михалин пропустят матчи со Словакией и Финляндией

Голкипер Вадим Богданов ("Азоты-Пулавы"), разыгрывающий Павел Атьман ("Ганновер-Бургдорф") и линейный Максим Михалин (СКИФ) не смогут принять участие в сборе сборной России в рамках подготовки к отборочным матчам чемпионата мира 2019 года против команд Словакии и Финляндии, информирует официальный сайт ФГР. Соответственно, они не будут включены в заявку на эти встречи.

– Атьман, Богданов и Михалин, к сожалению, травмированы и не смогут принять участие в первых матчах отборочного турнира, – сообщил главный тренер сборной России Эдуард Кокшаров. – Надеемся, что больше никого не потеряем из-за травм.

Сборная России начнет подготовку к матчам со Словакией и Финляндией 15 октября. Национальная команда соберется в Новогорске, где будет тренироваться до 22 октября. Изначально главный тренер сборной России Эдуард Кокшаров вызвал на сбор 32 гандболиста. Позднее на сбор также были вызваны Азат Валиуллин и Кирилл Котов.