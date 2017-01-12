11:27 | ГАНДБОЛ — Чемпионат мира

Андрей Лавров: "Сборная на чемпионате мира должна доказать, что мужской гандбол в России не умер"

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Вице-президент Федерации гандбола России Андрей Лавров подчеркнул, что гандболисты должны доказать на чемпионате мира, что мужской гандбол в РФ не умер. Первый матч на мировом первенстве национальная команда проведет против Японии.

Российские гандболисты, перед которыми стоит задача пробиться в полуфинал, сыграют в группе А также с командами Франции, Польши, Бразилии и Норвегии. Четыре коллектива из шести выйдут в 1/8 финала.

- После победы женской сборной России на Олимпиаде появилась отдушина у любителей гандбола. Давно не выигрывали наши команды, - приводит "Р-Спорт" слова Лаврова. - Женская сборная показала, что мы можем, что наш гандбол является ведущим. Мы ждем прорыва и от мужчин. На чемпионате мира представляется отличная возможность доказать нашим ребятам, что мужской гандбол не умер в стране, он есть. Мы должны доказать это.

Вектор развития японского гандбола меняется от мероприятия к мероприятию. Когда в 1997 году Япония впервые получила право проведения чемпионата мира, они потратились, закупили иностранных игроков и готовились усиленно года три. Сейчас ситуация схожая. Например, следующий (женский. - Прим. "СЭ") чемпионат мира пройдет в Японии в 2019 году. И через год Олимпиада у них. Японцы приглашали в мужскую команду испанского тренера, зарекомендовавшего себя в Европе. Он работал с командой "Веспрем", сам играл в "Барселоне" и довольно неплохо.

Стартовый матч на чемпионате мира всегда непростой, волнение сказывается. Но я уверен, что наша сборная выше классом и должна доказать это в матче с японцами.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/handball/20170112/1114823062.html

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