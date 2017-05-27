Владимир Максимов: "Самой сложной для "Чеховских медведей" стала третья игра финала"

Главный тренер "Чеховских медведей" Владимир Максимов отметил, что самой сложной в финальной серии чемпионата России стала третья игра. Подмосковная команда в третий раз обыграла петербургский клуб "Университет-Нева" и стала 16-кратным чемпионом России.

– Какая из трех игр получилась наиболее сложной для команды? Полагаю, что последняя, сегодняшняя, – цитирует официальный сайт "Чеховских медведей" Максимова. – Практика еврокубковых матчей показывает, что неудачи терпели и клубы, которые вели после перерыва c разницей в восемь мячей. Сегодня сопернику удалось сократить это отставание до трех мячей. Пришлось взять тайм-аут и объяснить игрокам, что в матчах такого уровня расслабляться нельзя даже при ощутимом преимуществе.