Виктор Поладенко: "Ситуация по нашим гандболистам может проясниться 13 сентября"

Гендиректор Федерация гандбола России (ФГР) Виктор Поладенко заявил, что документы по делу об обнаружении допинга в анализах российских гандболисток уже находится в ЕГФ. Ранее на официальном сайте Европейской федерации гандбола (ЕГФ) было опубликовано сообщение о том, что во время женского чемпионата Европы 2017 года среди молодежных команд (игроки не старше 19 лет), проходившем в Словении, три игрока сборной России сдали допинг-пробы, в которых была обнаружена запрещенная субстанция.

​– Спортсменки, которые попались на допинге, на данный момент отстранены от общероссийских соревнований?

– Мы в интересах спортсменов не можем сказать, кто это. Если начнем говорить, то вы будете понимать, о ком идет речь. Все может выясниться 13 сентября, как написала европейская Федерация гандбола. Только тогда мы скажем, какие будут приняты санкции в отношении этих спортсменок со стороны европейской Федерацией гандбола. Если они будут приняты. Сейчас гандбольный суд ЕГФ занимается этим расследованием. Документы уже находятся в суде, и председатель суда сейчас формирует судей по данной процедуре. У них недельный срок для принятия решения. Данный процесс рассматривается гандбольным судом первой инстанции.

– Для вас эта ситуация стала шоком или, учитывая допинг-скандалы, вы уже ничему не удивлены?

– Для меня лично это большой шок, потому что на моей практике такого не был. Это что-то невероятное. Как это рассматривать? Или это провокация или диверсия с чьей-то стороны. По-другому это расценивать никак нельзя. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)