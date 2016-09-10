15:27 | ГАНДБОЛ — Россия

В Казани может появиться клуб мужской суперлиги

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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что в настоящее время рассматривается вариант появления в мужской суперлиге клуба из Казани. 

- Гандбольные традиции в Казани есть, но пока они остаются только традициями, - цитирует "Р-Спорт" Леонова. - А так мужской гандбол в Казани имеет свою историю, и он существует в том или ином виде на любительском уровне. Есть желание, есть программа по развитию гандбола в Татарстане. Мы находимся в диалоге с Федерацией гандбола России, ведем с ними переговоры. Пока рано о чем-то говорить, но этим вопросом мы озадачены. Причем этот вопрос мы подняли еще до Олимпиады. Идет речь о создании клуба мужской суперлиги в Казани.

 

Дополнительная информация

http://rsport.ru/official/20160910/1072540575.html

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