В Казани может появиться клуб мужской суперлиги

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что в настоящее время рассматривается вариант появления в мужской суперлиге клуба из Казани.

- Гандбольные традиции в Казани есть, но пока они остаются только традициями, - цитирует "Р-Спорт" Леонова. - А так мужской гандбол в Казани имеет свою историю, и он существует в том или ином виде на любительском уровне. Есть желание, есть программа по развитию гандбола в Татарстане. Мы находимся в диалоге с Федерацией гандбола России, ведем с ними переговоры. Пока рано о чем-то говорить, но этим вопросом мы озадачены. Причем этот вопрос мы подняли еще до Олимпиады. Идет речь о создании клуба мужской суперлиги в Казани.