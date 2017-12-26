Спортивный директор Федерации гандбола России (ФГР) Виктор Поладенко отметил, что главный тренер "Кубани" Евгений Трефилов может быть наказан за оскорбление инспектора матча чемпионата России против "Астраханочки" (25:27). Наставник был удален и отправлен в раздевалку в концовке встречи после того, как повздорил с инспектором игры.
– Комиссия ФГР завела дисциплинарное дело, которое рассматривается в настоящий момент, – приводит ТАСС слова Поладенко.
Дисциплинарный кодекс ФГР за оскорбление официальных лиц предусматривает "дисквалификацию и/или штраф".
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