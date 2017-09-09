Суд Европейской федерации гандбола откроет дела по трем российским гандболисткам

Суд Европейской федерации гандбола (EHF) на следующей неделе откроет дела в отношении сдавших положительные допинг-пробы российских гандболисток молодежной сборной, информирует ТАСС со ссылкой на EHF.

Ранее стало известно, что допинг-тесты трех гандболисток сборной России дали положительный результат во время чемпионата Европы среди игроков до 19 лет в Словении. Пробы были сданы во время чемпионата Европы 2017 года, где российская команда завоевала серебряные медали, уступив француженкам в финале.

Также отмечалось, что сборная России может быть лишена медали в том случае, если вина всех трех гандболисток будет доказана.