Спартаковец Ковалев-старший намерен победить брата и "УГНТУ-ВНЗМ"

Капитан московского "Спартака", правый крайний, Дмитрий Ковалев в преддверии матча суперлиги с "УГНТУ-ВНЗМ", где играет его младший брат Вадим, отметил, что они с братом часто обсуждают гандбол.

– Я старше Вадима на 5 лет, поэтому сначала с гандболом познакомился я, а потом уже и он начал заниматься этим видом спорта. Было это в Омске, откуда мы родом, – сказал Ковалев. – Я рано уехал, а брату понадобилось время, чтобы определиться – оставаться в спорте или выбрать другой путь в жизни. По характеру мы абсолютно разные люди, на площадке Вадим ведет себя более эмоционально.

Амплуа у братьев разные – Дмитрий всю свою карьеру выступает на позиции правого крайнего, Вадим играл на левом краю, а в последнее время тренеры перевели его на позицию центрального. Ранее братья уже играли друг против друга, еще когда Ковалев-старший выступал за "Чеховских медведей".

- Практически после каждого матча мы с братом созваниваемся, обсуждаем либо встречу "Спартака", либо игру его команды, – говорит Ковалев. – Мнениями, конечно, обмениваемся, но чему-то учить его мне, как старшему брату, уже нет смысла. Вадиму 30 лет, он давно в гандболе и имеет приличный опыт игры.

В первом круге команда из Уфы в домашнем матче смогла устоять против лидера чемпионата, на последних секундах вырвав ничью – 28:28. Именно в матче с "УГНТУ-ВНЗМ" красно-белые потеряли свои первые очки в чемпионате.

– Уже пообещал брату, что в Москве будем биться и побеждать, – продолжает Ковалев. – Наших родителей снова устроит ничья, а вот "Спартак" настроен взять 2 очка. Семья – это хорошо, но спортивные задачи никто не отменял.

Встреча "Спартак" – "УГНТУ-ВНЗМ" пройдет 18 февраля в СФОК "Кунцево", матч начнется в 17.00. (Антон ХАЛИЗОВ)