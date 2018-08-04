"Спартак" завершил первый предсезонный сбор

Гандбольный "Спартак" завершил предсезонный сбор в подмосковных Серебряных прудах. Основное внимание в ходе завершившегося тренировочного цикла было уделено физической подготовке.

– Как и планировалось, мы сделали упор на физическую подготовку, которая должна стать базой для выступления в течение первой половины сезона, – сказал главный тренер спартаковцев Василий Филиппов. – Я доволен командой. На мой взгляд, на 90-95% нам удалось реализовать задуманное.

К сожалению, не смог во всю силу отработать Александр Деревень. У него есть проблемы с задней поверхностью бедра, а также голеностопом. В последние дни сбора из-за проблем с плечом не смог полностью участвовать в тренировочном процессе Михаил Виноградов.

Ребята подошли к сборам в нормальной форме. Более того, до сбора в Серебряных прудах мы тренировались в Москве, где у игроков была возможность втянуться в процесс.

Теперь команда отправится в город Малорита, расположенный в Брестской области, где гандболисты продолжат подготовку к сезону.