"Спартак" вырвал победу у "СГАУ-Саратова" в первом матче 1/4 финала чемпионата России

"Спартак" победил "СГАУ-Саратов" в первом матче 1/4 финала чемпионата России - 31:30. В других играх четвертьфинала "Чеховские медведи" победили "Сунгуль", "Университет-Нева" - "Пермских медведей", а "Динамо-Виктор" - СКИФ.

Ответные игры состоятся 25 апреля.

Чемпионат России

Суперлига

Мужчины

1/4 финала

Первые матчи

"Сунгуль" (Снежинск) - "Чеховские медведи" (Чехов) - 22:37 (22:37)

"Динамо-Виктор" (Ставрополь) - СКИФ (Краснодар) - 27:21 (17:13)

"СГАУ-Саратов" (Саратов) - "Спартак" (Москва) - 30:31 (15:16)

"Пермские медведи" (Пермь) - "Университет-Нева" (Санкт-Петербург) - 19:20 (10:10)