"Спартак" сыграл вничью с "Чеховскими медведями" в матче чемпионата России – 31:31. Самым результативным игроком встречи стал гандболист команды из Чехова Максим Куретков, забросивший девять мячей. В составе москвичей больше всех голов на счету Дмитрия Ковалева - 8.

"Спартак" по-прежнему лидирует в турнирной таблице, набрав 22 очка. "Чеховские медведи" занимают третье место с 17-ю очками.

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"Спартак" (Москва) – "Чеховские медведи" (Чехов) – 31:31 (13:15)