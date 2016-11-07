Сергей Шишкарев: "Задача федерации на новый сезон – создание автономной женской лиги"

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев сообщил, что организация планирует создать автономную лигу среди женщин, которая начнет работать с сезона-2017/18. По его словам, это поможет привлечь к гандболу широкую зрительскую аудиторию.

Сейчас чемпионат России по гандболу среди женщин проводится под эгидой ФГР. В Суперлиге принимают участие 11 команд.

- Я бы хотел, чтобы уже в сезоне-2017/18 мы создали лигу гандбола, для начала среди женщин, - приводит "Р-Спорт" слова Шишкарева. - Эта лига будет существовать автономно от федерации со своим бюджетом, со своим органом управления. Это очень важно для клубов и поддержки гандбола в регионах. Это однозначная задача на сезон-2017/18 – создать лигу среди женских клубов, которую я ставлю. И эта задача будет решена, лига начнет функционировать с сезона-2017/18. В перспективе и мужская лига будет создана, мы близки к тому, чтобы и мужскую лигу создать в ближайшем будущем.

Без спорта высоких достижений невозможно развивать гандбол. Профессиональная гандбольная лига должна быть законченным маркетинговым продуктом, который понравился бы зрителям, который с удовольствием освещали бы СМИ и телевидение. Без трансляций невозможно развивать гандбол на должном уровне. Это дает прямой выход на рекламодателей, спонсоров. Для создания лиги нужна поддержка спонсоров, и она будет. Отношение спонсоров к гандболу принципиально изменилось. Мы не купаемся в деньгах, но интерес к гандболу не угасает.