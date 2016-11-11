Сергей Шишкарев: "Основой развития гандбола в России является детско-юношеский спорт"

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев считает, что основой развития гандбола в стране является детско-юношеский и студенческий спорт. Президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта поручил разработать программу развития гандбола до 2024 года в регионах, где этот вид спорта является базовым. Срок исполнения поручения - 1 июня следующего года.

- В рамках поручения мы будем писать программу развития гандбола вместе с региональными властями. Если говорить о том, что мы видим, то самое главное и основа основ - это детско-юношеский и студенческий спорт, чтобы третий урок в школах был уроком гандбола, конечно, по выбору детей, - цитирует ТАСС Шишкарев. - Мы планируем изменение стандарта школьных спортивных залов - сделать размер "20 на 40". Хочу подчеркнуть, что это даст возможность не только на них проводить гандбольные тренировки и матчи, но и играть в мини-футбол, баскетбол, волейбол, теннис.