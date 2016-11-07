Сергей Шишкарев: "2017-й станет годом мужского гандбола. Это более чем реально"

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев в интервью "СЭ" подчеркнул, что не сомневается в успехе мужской сборной России в следующем году. Также он отметил, что готов к диалогу со своими оппонентами.

– Вы сказали, что 2017-й должен стать годом мужского гандбола. Это реально?

– Более чем. Наша сборная составлена из талантливых профессиональных игроков. А еще у них есть опыт, что-то в жизни у многих уже получалось. Мы способны выступить достойно – войти в тройку призеров на предстоящем чемпионате мира. Ребята разделяют эти амбиции. Сейчас нужно просто их амбиции реализовать. Впереди много работы.

– Вы отметили также, что намерены прислушиваться к мнению и предложению оппонентов. Что это за оппоненты?

– Даже внутри федерации есть достаточно опытные и заслуживающие внимания люди, которые имеют иное мнение по поводу отдельных вопросов и отдельных направлений. Это в основном представители старшего поколения. Возможно, живущие в истории тех успехов, с которыми они связаны. Увы, не всегда они смотрят в реалии сегодняшнего дня и бизнеса. У них при этом есть заслуживающие внимания наработки. Иногда они действительно предлагают разумные идеи. И я призываю оппонентов к диалогу. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)