"Ростов-Дон" выиграл первый матч под руководством Бужана

"Ростов-Дон" выиграл у "Астраханочки" в матче предварительного этапа суперлиги. Игра стала первой для ростовчанок под руководством француза Фредерика Бужана. На их счету уже девять побед в девяти играх сезона.

Суперлига

Женщины

Предварительный этап

"Астраханочка" (Астрахань) - "Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) - 19:30

"Звезда" (Звенигород) - "Лада" (Тольятти) - 25:36

"Университет" (Ижевск) - "Кубань" (Краснодар) - 25:37

"Динамо-Синара" (Волгоград) - "Ставрополье-СКФУ" (Ставрополь) - 36:19