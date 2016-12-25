"Ростов-Дон" выиграл 10-й матч подряд, "Уфа-Алиса" - проиграла

"Ростов-Дон" в матче предварительного этапа женской суперлиги обыграл "Динамо-Синару". Для ростовчанок это десятый победный поединок подряд. В другом поединке "Кубань" разгромила "Уфу-Алису", которая все десять игр в чемпионате проиграла.

Чемпионат России

Суперлига

Женщины

Предварительный этап

"Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) - "Динамо-Синара" (Волгоград) - 27:20 (13:11)

"Уфа-Алиса" (Уфа) - "Кубань" (Краснодар) - 19:36 (9:18)