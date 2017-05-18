"Ростов-Дон" победил "Ладу" в первом матче финала женской суперлиги

"Ростов-Дон" победил "Ладу" в первом матче финала женской российской суперлиги.
Чемпионат России
Суперлига
Женщины
Матч за 7-е место
"Ставрополье-СКФУ" (Ставрополь) - "Луч" (Москва) - 29:24 (15:12)
Матч за 5-е место
"Динамо-Синара" (Волгоград) - "Астраханочка" (Астрахань) - 29:28 (11:11)
Матч за 3-е место
"Звезда" (Звенигород) - "Кубань" (Краснодар) - 31:32 (15:15)
Финал
"Лада" (Тольятти) - "Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) - 26:30 (16:17)
Дополнительная информация
http://handball.sport-express.ru/women/russiasuper/2016-2017/