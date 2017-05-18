 "Ростов-Дон" победил "Ладу" в первом матче финала женской суперлиги. ГАНДБОЛ - Россия. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
23:46 18 мая | ГАНДБОЛ — Россия

"Ростов-Дон" победил "Ладу" в первом матче финала женской суперлиги

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"Ростов-Дон" победил "Ладу" в первом матче финала женской российской суперлиги. 

Чемпионат России

Суперлига

Женщины

Матч за 7-е место

"Ставрополье-СКФУ" (Ставрополь) - "Луч" (Москва) - 29:24 (15:12)

Матч за 5-е место

"Динамо-Синара" (Волгоград) - "Астраханочка" (Астрахань) - 29:28 (11:11)

Матч за 3-е место

"Звезда" (Звенигород) - "Кубань" (Краснодар) - 31:32 (15:15)

Финал

"Лада" (Тольятти) - "Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) - 26:30 (16:17)

Дополнительная информация

http://handball.sport-express.ru/women/russiasuper/2016-2017/

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