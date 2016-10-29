08:13 | ГАНДБОЛ — Россия

Полина Ведехина: "На данный момент своей формой недовольна"

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Гандболистка "Динамо-Синара" Полина Ведехина рассказала о том, как проходило ее восстановление после травмы, а также призналась, что пока не знает, готова ли играть за сборную России. Тем не менее, ее фамилия была в расширенном составе на чемпионат Европы-2016. Напомним, летом она перенесла две операции на ногах.

- Восстановление проходило в Волгограде, - цитирует пресс-служба клуба Ведехину. - Август и сентябрь у меня была общая физическая подготовка, а с 1 октября начала уже вместе с командой тренироваться. Дискомфорт в ногах пока присутствует, но он появляется в основном после нагрузок. Пока что я своей формой недовольна. Буду стараться с каждой тренировкой и игрой прибавлять.

- Совсем недавно был опубликован расширенный список сборной России на чемпионат Европы-2016. В нем присутствует и твоя фамилия. Не рано ли, ты ведь только восстановилась после операции? Готова ли ты к таким серьезным нагрузкам?

- Если честно, не могу пока ответить на этот вопрос. Пока что игровой практики у меня было очень мало. Надо ещё хотя бы пару игр сыграть, чтобы это понять.

Дополнительная информация

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