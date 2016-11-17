"Пермские медведи" потеряли 9 миллионов рублей и могут сняться с чемпионата России

Российский клуб "Пермские медведи" потерял девять миллионов рублей из-за закрытия банка. Об этом сообщил генеральный директор клуба Алексей Никифоров. По его словам, рассматривается снятие клуба с чемпионата России.

- Финансовые проблемы у "Пермских медведей" давно. У нас банк прекратил существование, в котором остались деньги клуба, - цитирует "Р-Спорт" Никифорова. - Бюджет на год у нас выделялся в размере 27 миллионов рублей. Сейчас у нас "зависло" в банке порядка 9 миллионов рублей. Для нашего вида спорта это очень много. По сути, у нас нет средств уже два года, но мы как-то живем. Мы же не последний гандбольный клуб в стране. Вопрос о снятии клуба с чемпионата России стоит.

Ранее стало известно, что представители руководства пермских спортивных клубов – "Амкара" (футбол), "Пармы" (баскетбол), "Молота-Прикамья" (хоккей) и "Пермских медведей" выразили обеспокоенность относительно возможного урезания бюджетных расходов на спорт в регионе. На сайте "Амкара" говорилось, что "Пермские медведи" и "Молот-Прикамье" не исключают снятия с чемпионатов уже в этом сезоне.