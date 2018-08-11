Серебряный призер Олимпиады в Пекине Людмила Постнова объявила о завершении спортивной карьеры, но заверила, что останется в любимом виде спорта. Сегодня гандболистка отмечает день рождения.
– Официально я пока ничего не объявляла. Но время для этого пришло, поэтому хочу сделать заявление через портал "Команда России": да, я завершила спортивную карьеру. Вряд ли еще когда выйду на площадку в официальных играх, – приводит слова Постновой teamrussia.pro.
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https://teamrussia.pro/news/novosti/lyudmila-postnova-ya-zavershila-sportivnuyu-kareru/
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