Серебряный призер Олимпиады в Пекине Людмила Постнова​ объявила о завершении спортивной карьеры, но заверила, что останется в любимом виде спорта. Сегодня гандболистка отмечает день рождения.

– Официально я пока ничего не объявляла. Но время для этого пришло, поэтому хочу сделать заявление через портал "Команда России": да, я завершила спортивную карьеру. Вряд ли еще когда выйду на площадку в официальных играх, – приводит слова Постновой teamrussia.pro.