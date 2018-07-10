Лучший бомбардир суперлиги перешел в "Спартак"

Гандбольный "Спартак" пополнил лучший бомбардир суперлиги сезона-2017/18 левый полусредний "Каустика" Михаил Виноградов. Контракт с новичком заключен по схеме "2+1". Виноградов – воспитанник волгоградского гандбола. Три сезона выступал в суперлиге за "Каустик", до этого два сезона играл за команду дубля, "БИОТЕХ-СШОР", также входил в состав молодежной сборной России.

– "Спартак" проявил ко мне интересе еще прошлым летом, когда я вернулся с молодежного чемпионата мира, – прокомментировал переход Виноградов. – В 2018 году вернулись к этому разговору, и я с удовольствием принял предложение красно-белых. Были предложения и из других российских клубов, но я сделал выбор в пользу "Спартака" и ни о чем не жалею. С нетерпением жду начала тренировочного процесса. Родные обрадовались за меня, только мама немного переживает, что уеду из родного города. Мы уже успели пообщаться с главным тренером Василием Викторовичем Филипповым: он рассчитывает на меня и на позиции левого полусреднего, и в роли центрального.

В прошедшем сезоне 21-летний Виноградов сыграл за "Каустик" в 31 матче и забил 252 гола. (Антон ХАЛИЗОВ)