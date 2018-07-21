Лев Целищев - в "Спартаке"

Еще одним новичком "Спартака" в нынешнем межсезонье стал 28-летний линейный Лев Целищев, ранее выступавший за запорожский "Мотор". Контракт с игроком подписан по схеме 1+1.

В России Целищев выступал за "Сунгуль" (Снежинск) и "Динамо" (Астрахань). С 2016 по 2018 год он защищал цвета "Мотора" (Запорожье). Его также вызывали в сборную России.

– Быть востребованным всегда хорошо и приятно, а "Спартак" одним из первых проявил ко мне интерес, – отметил Целищев. – За своим новым клубом по ходу прошлого сезона следил, смотрел матчи с участием "Спартака". На мой взгляд, это команда, в которой собраны опытные игроки, способные в тяжелый для команды момент взять инициативу в свои руки и переломить ход матча. Что, собственно, и не раз случалось в прошлом сезоне. Для первого года существования клуба спартаковцы показали очень хороший результат.

С главным тренером Василием Филипповым мы познакомились лично, когда я уже присоединился к команде. Ранее, когда он выступал в качестве игрока, мы встречались на площадке в роли соперников, но лично тогда не общались.

До старта сезона еще есть время, чтобы влиться в коллектив, поближе познакомиться с ребятами, понять требования тренерского штаба и хорошо подготовиться к первым матчам. Постараюсь внести свой вклад в успехи красно-белых в новом сезоне. (Антон ХАЛИЗОВ)