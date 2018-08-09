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Леонид Воронин: "В ближайшее время "Спартак" представит еще двоих новичков"

Леонид ВОРОНИН. Фото Василий ПОНОМАРЕВ
Леонид ВОРОНИН. Фото Василий ПОНОМАРЕВ

Спортивный директор "Спартака" Леонид Воронин выразил удовлетворение трансферной кампанией клуба этим летом. Ранее красно-белые заключили контракты с левым полусредним Михаилом Виноградовым, линейным Львом Целищевым и разыгрывающим Иналем Афлитулиным.

– Наш клуб выполнил основные задачи по укреплению состава. Так, мы подписали лучшего бомбардира Суперлиги прошлого сезона, Михаила Виноградова, – сказал Воронин. – Это молодой разноплановый игрок, он добавит вариативности при выборе состава и схемы игры.

В прошлом сезоне было очевидно, что достаточно возрастным Егору Евдокимову и Александру Черноиванову тяжело играть без замен все 60 минут матча. Но теперь в "Спартак" перешел опытный Лев Целищев, который способен на высоком уровне действовать в защите и эффективно помочь нашим ребятам.

Благодаря подписанию Иналя Афлитулина мы укрепили позицию разыгрывающего. В прошлом году в игре гандболистов данного амплуа не было стабильности.

В завершающей стадии переговоры о переходе в нашу команду нового левого крайнего, также мы работаем над подписанием еще одного, молодого игрока в защитную линию. Так что до старта сезона планируем представить еще двух новичков!

Напомним, сейчас команда продолжает подготовку к сезону на сборе в белорусском городе Малорита. После красно-белые отправятся на розыгрыш Кубка Белгазпромбанка-2018, который пройдет 17-19 августа в Бресте. (Максим БИРЮКОВ)

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