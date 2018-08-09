Леонид Воронин: "В ближайшее время "Спартак" представит еще двоих новичков"

Спортивный директор "Спартака" Леонид Воронин выразил удовлетворение трансферной кампанией клуба этим летом. Ранее красно-белые заключили контракты с левым полусредним Михаилом Виноградовым, линейным Львом Целищевым и разыгрывающим Иналем Афлитулиным.

– Наш клуб выполнил основные задачи по укреплению состава. Так, мы подписали лучшего бомбардира Суперлиги прошлого сезона, Михаила Виноградова, – сказал Воронин. – Это молодой разноплановый игрок, он добавит вариативности при выборе состава и схемы игры.

В прошлом сезоне было очевидно, что достаточно возрастным Егору Евдокимову и Александру Черноиванову тяжело играть без замен все 60 минут матча. Но теперь в "Спартак" перешел опытный Лев Целищев, который способен на высоком уровне действовать в защите и эффективно помочь нашим ребятам.

Благодаря подписанию Иналя Афлитулина мы укрепили позицию разыгрывающего. В прошлом году в игре гандболистов данного амплуа не было стабильности.

В завершающей стадии переговоры о переходе в нашу команду нового левого крайнего, также мы работаем над подписанием еще одного, молодого игрока в защитную линию. Так что до старта сезона планируем представить еще двух новичков!

Напомним, сейчас команда продолжает подготовку к сезону на сборе в белорусском городе Малорита. После красно-белые отправятся на розыгрыш Кубка Белгазпромбанка-2018, который пройдет 17-19 августа в Бресте. (Максим БИРЮКОВ)