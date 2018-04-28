Кубок России получил генерального партнера

Федерация гандбола России и букмекерская контора "Олимп" достигли соглашения о сотрудничестве на долгосрочной основе. В частности, оно подразумевает передачу прав на наименование Кубка России среди мужских команд, "Финал четырех" которого состоится 24 и 25 мая в Москве. Одновременно "Олимп" становится генеральным партнером турнира. Таким образом, турнир получил название "Олимп" Кубок России по гандболу среди мужских команд имени А. Б. Кожухова.

– Для нас это знаковое событие. Благодаря сотрудничеству с букмекерской компанией "Олимп", у нас есть возможность показать маркетинговую привлекательность гандбола. Сам вид спорта получит дополнительный импульс для развития. Мы рассчитываем на надежное, долгосрочное и плодотворное партнерство с "Олимпом", – сказал генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин.

"Финал четырех" Кубка России пройдет в московском дворце спорта "Динамо" в Крылатском. Трофей между собой разыграют "Спартак" (Москва), "Чеховские медведи" (Чехов), "СГАУ-Саратов" (Саратов) и СКИФ (Краснодар). У посетителей "Финала четырех" будет возможность выиграть ценные призы от букмекера "Олимп".

23 мая состоится жеребьевка турнира, 24 мая пройдут полуфиналы (время начала матчей в 17.45 и 20.15). На 25 мая намечены матч за третье место и финал (время начала матчей в 18.00 и 20.15). Действующим обладателем Кубка России является краснодарский СКИФ.