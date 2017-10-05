"Кубань" Трефилова одержала первую победу в чемпионате

"Кубань" под руководством Евгения Трефилова в матче предварительного этапа чемпионата России обыграла "Динамо-Синару" - 40:23. Для краснодарской команды эта победа стала первой в трех играх суперлиги.

Чемпионат России

Суперлига

Женщины

Предварительный этап

"Университет" (Ижевск) - "Звезда" (Звенигород) - 25:29 (13:16)

"Кубань" (Краснодар) - "Динамо-Синара" (Волгоград) - 40:23 (19:15)

"Лада" (Тольятти) - "Астраханочка" (Астрахань) - 32:31 (13:15)