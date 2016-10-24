Катрин Лунде: "В Норвегии гандболу не уделяют так много внимания, как в России"

Вратарь "Ростов-Дон" Катрин Лунде призналась, что в России гандбол имеет большую популярность, чем у нее на родине, в Норвегии. Тем не менее, она считает, что клубы, идущие внизу турнирной таблицы российского чемпионата, уступают по силе норвежским командам.

– На улицах Ростова-на-Дону меня узнают больше людей, чем в Норвегии, – цитируют "Известия" Лунде. – Вообще должна сказать, что в нашей стране гандболу не уделяют так много внимания, как в России. Это касается и интереса публики. Так было и до того, как ваша сборная выиграла Олимпиаду, а с учетом всплеска интереса к этому виду спорта после победы в Рио разница очевидна. Когда сборная Норвегии выиграла в Пекине свое первое олимпийское золото, мы приехали домой – и нас почти никто не встретил. И никаких особых подарков за эту победу не раздавали. После выигрыша золота в Лондоне тоже не было ажиотажа от нашего успеха. Хотя я считаю, что люди должны это ценить, ведь мы отдали столько сил ради того, чтобы их порадовать.

– Чемпионат России по уровню конкуренции сопоставим с первенствами Норвегии и Венгрии?

– Вверху таблицы конкуренция сопоставимая. "Ростов-Дон" и "Кубань" – это серьезные по европейским меркам клубы. К ним добавлю еще и "Астраханочку", несмотря на то что они в межсезонье потеряли многих лидеров, а также своего главного тренера Евгения Трефилова. Внизу таблицы клубы послабее, чем в Норвегии и Венгрии.