Игроки "Спартака" провели мастер-класс для детей СШОР

Гандбольный клуб "Спартак" возобновил начатую еще в прошлом сезоне программу работы с детьми. 22 ноября красно-белые провели открытую тренировку в спортивной школе олимпийского резерва №101 "Тушино".

В мастер-классе приняли участие тренеры "Спартака" Игорь Левшин и Владимир Савин, а также игроки Роман Сураев, Иналь Афлитулин, Евгений Трушин, Александр Южбабенко, Александр Деревень, Михаил Виноградов и Евгений Семенов.

– Мероприятие прошло в очень позитивном ключе. С первых минут ребята активно включились в тренировочный процесс, – сказал Савин, тренер "Спартака" по ОФП. – Юные спортсмены внимательно слушали и вдумчиво выполняли наши указания. Я проводил для ребят разминку, а также работал с ними над гибкостью и координацией. Подобные мастер-классы и открытые уроки очень важны для детей – в ходе тренировок с профессиональными, именитыми спортсменами они могут подчерпнуть много новых и интересных навыков, открыть для себя новые аспекты гандбола.

В планах клуба – работа не только со спортивными, но и с общеобразовательными школами, чтобы дети могли вживую познакомиться с гандболом.