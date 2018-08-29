Хоккейный, футбольный и гандбольный "Спартак" могут создать ассоциацию

Исполнительный директор гандбольного "Спартака" Василий Славин сообщил, что обсуждаются перспективы создания ассоциации с футбольным и хоккейным клубами красно-белых. В декабре 2015 года сообщалось о начале сотрудничества между футбольным, хоккейным и мини-футбольным клубами "Спартак".

– Мы благодарны нашим старшим товарищам из хоккейного и футбольного клубов за поддержку, – цитирует Славина "Интерфакс". - Спартаковская семья построена на принципах помощи, инициатором этого был Наиль Измайлов. Есть идея объединения в ассоциацию, работа идет, но пока не могу рассказать о подробностях. В ближайшее время будут новости.