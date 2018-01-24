ФГР подаст апелляцию на дисквалификацию трех гандболисток молодежной сборной

Президент ФГР Сергей Шишкарев сообщил, что в четверг будет подана апелляция на решение о дисквалификации трех игроков женской молодежной сборной России. Антонина Скоробогатченко, Мария Дувакина и Мария Дудина, участвовавшие в чемпионате Европы-2017 для игроков до 19 лет, сдали положительные допинг-пробы на мельдоний и были отстранены на 20 месяцев с августа 2017 года. Также они были лишены серебра чемпионата Европы, которое завоевала российская команда. Сегодня срок их дисквалификации был сокращен до 17 месяцев.

- Апелляция будет подана буквально завтра, - цитирует "Р-Спорт" Шишкарева. - У нас уже готова большая апелляция, мы заканчиваем ее перевод на английский язык и вовремя отправим. Мы безусловно будем использовать все возможные юридические методы, чтобы доказать невиновность девочек. Тем более все документы предоставлены, доказана виновность врача, который нарушал порядок выдачи препаратов. Мы глубоко убеждены, что девчонки ни в чем не виноваты.

Но то, что три месяца минус – это уже хорошо. Положительная динамика есть, и надеюсь, что нас слышат, аргументы воспринимаются. Мы будем просить вынести предупреждение, а не дисквалификацию. Так как они впервые были пойманы, доказано, что сами они препараты не принимали. Мы будем пытаться доказать, что нужно ограничиться предупреждением. Речь идет о ведущих гандболистках и самых молодых, не хотелось бы, чтобы они бросали гандбол.