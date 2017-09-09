Федерация гандбола России: в пробах гандболисток найден мельдоний

Федерация гандбола России выступила с заявлением по поводу появившейся информации о допинге в пробах трех российских гандболисток сборной России. Ранее на официальном сайте Европейской федерации гандбола (ЕГФ) было опубликовано сообщение о том, что во время женского чемпионата Европы 2017 года среди молодежных команд (игроки не старше 19 лет), проходившем в Словении, три игрока сборной России сдали допинг-пробы, в которых была обнаружена запрещенная субстанция.

Отмечается, что допинг-тесты были проведены Антидопинговой службой ЕГФ (EHF Anti-doping Unit) и проанализированы в аккредитованной лаборатории ВАДА. Вся соответствующая информация была направлена в Суд гандбола ЕГФ (EHF Court of Handball).

Заявление ФГР:

"Федерация гандбола России была уведомлена о данном инциденте 23 августа 2017 года, после чего находится в плотном контакте с ответственными представителями ЕГФ и действует в соответствии с регламентами ЕГФ и ВАДА, - говорится в сообщении. - Запрещенной субстанцией является мельдоний.

Федерация гандбола России совместно с ЕГФ проводит тщательное расследование по данному факту, ситуация взята под личный контроль президентом ФГР Сергеем Шишкаревым. Представителем ФГР в комиссии по борьбе с допингом под руководством Виталия Смирнова является первый вице-президент ФГР Андрей Лавров.

Ход внутреннего расследования координируется и докладывается в Министерство спорта Российской Федерации и заместителю председателя Правительства Российской Федерации Виталию Мутко.

По данному инциденту в качестве одного из основных вариантов ФГР рассматривает спланированную акцию или провокацию и обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы, которыми начато углубленное и компетентное расследование.

Обращаем внимание, что в соответствии с 14-й статьей Всемирного антидопингового кодекса любое разглашение личности спортсменов, которые обвиняются Антидопинговой организацией в возможном нарушении антидопинговых правил, а также частные комментарии по этому делу строго запрещены до окончания официальных процедур".