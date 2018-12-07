Евгений Трефилов: "Страшно, когда посредственные начинают чувствовать себя незаменимыми"

Тренер сборной России Евгений Трефилов в интервью "СЭ" признался, что ему подпортило настроение после поражения от Словении на чемпионате Европы. По его мнению, самое страшное, что посредственные игроки начинают считать себя незаменимыми.

– Поражение от Словении подпортило впечатление от двух побед?

– Подпортили настроение игроки, которые должны были лучше выйти со скамейки. Это ведь ближайший резерв, который должен в любой момент помочь стартовому составу. А результат особого значения не имел.

– Для себя поняли, почему у молодых в ничего не значащей игре не получилось?

– Долгий разговор. Думаю, засиделись они в перспективных. Пели-пели им про будущее, вот в какой-то момент и подумали, что все придет само.

– Не пришло?

– Пришло. Другой вопрос: как? Игроков мало, за каждого держимся. Нужен, не нужен – все равно берем. В хозяйстве все пригодится. Они понимают, что в каком бы состоянии не были, их все равно возьмут. И это самое страшное. Даже посредственные начинают чувствовать себя незаменимыми. До сих пор не укладывается в голове – в команде нет левого полусреднего. Сколько я телепаюсь в сборной? 20 лет? Такое впервые. (Владимир Иванов)

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