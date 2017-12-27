Евгений Трефилов: "Сказали, что надо выполнить. Выполню.

Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов заявил, что постарается выполнить все пожелания исполкома Федерации гандбола России. Сегодня стало известно, что 62-летний специалист останется во главе национальной команды.

– Постараюсь выполнить все пожелания исполкома и тренерского совета, – цитирует "Р-Спорт" Трефилова. – Будем выполнять, но состав поменялся, быстро все не сделать. Но проблему надо решать. Сказали, что надо выполнить. Выполню. Живешь на этой земле – борись за нее.

Не хочу никого обидеть, но хотелось бы, чтобы на местах поработали лучше. Хотелось бы и от науки побольше получить данных, в какую сторону идти. Чемпионат у нас все-таки слабоват, у игроков других сборных и матчей побольше.