Евгений Трефилов: "Народ достоин правителя"

Тренер сборной России Евгений Трефилов в интервью "СЭ" заявил, что каждый народ достоин своего правителя. По его словам, в России резко ушли из любительского спорта в профессиональный.

– Даже посредственные начинают чувствовать себя незаменимыми. Как будто про футбол с его лимитом на легионеров сказали, а не про гандбол.

– Футбол стоит у стены. Цена – на игрока заоблачная, а сам представляет из себя ноль целых хрен десятых. Вот и мы к этому приходим. Очень плохая ситуация. Мы резко ушли из любительского спорта в профессиональный. И этот профессионализм теперь с нами повсюду. Банщик запросто может стать руководителем края.

С другой стороны, каждый народ достоин своих правителей. Все уже привыкли, что человек, который далек от темы, влезает в нее и всех начинает учить. Недавно узнал, что предыдущий министр обороны издал указ об отмене уроков физкультуры в Суворовских училищах. До сих пор в шоке.

– Если каждый народ достоин своего правителя, мы сами в этом виноваты?

– Во Франции бензин подорожал на три копейки. Включите здесь телевизор, увидите, что творится в стране. И французский понимать не надо. Но у нас не все безнадежно. (Владимир Иванов)

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