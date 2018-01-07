Евгений Трефилов: "Моей добротой постоянно пользуются"

Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов ​в интервью RT отметил, что он не так строг со своими игроками, как может показаться.

– Кажется, для вас гандболистки на время игры перестают быть женщинами и становятся солдатами на поле боя, выполняющими свой долг.

– Да, они действительно выходят на войну – сидят в окопе, отстреливаются. Есть и паникёры, и предатели. Все есть, всё как в жизни. Для меня каждая игра – небольшая битва. А на войне как на войне – победителей не судят.

– С такими строгими порядками и расслабиться нельзя.

– Если бы я был строгим, они бы давно все разбежались, а они моей добротой постоянно пользуются. С женщинами я все время остаюсь в дураках. Потом сижу и думаю: "Как же так получилось?" Вот в фильме "Кинг-Конг" такое крупное создание влюбилось в хрупкую барышню, которую кулаком придави – даже сок не потечёт. А он влюбился. И я всегда смотрю на женщин в первую очередь как на женщин. Минус 50 процентов. Сейчас меня опять неправильно поймут и запишут в женоненавистники (смеется).