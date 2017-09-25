Евгений Трефилов: "История с допингом гандболисток России - мутная и непонятная"

Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов отметил, что история с положительными допинг-тестами гандболисток молодежной национальной команды является очень мутной и непонятной.

Европейская гандбольная федерация 9 сентября объявила, что допинг-пробы трех россиянок, которые участвовали в чемпионате Европы-2017 для игроков не старше 19 лет, оказались положительными. Федерация гандбола России сообщила, что в пробах спортсменок был обнаружен мельдоний. Позже были обнародованы имена игроков, сдавших положительные допинг-тесты: Антонина Скоробогатченко, Мария Дувакина и Мария Дудина.

– Я считаю, что вся эта история очень мутная и непонятная. А на девушек я даже не хочу думать. У нас такое впервые происходит, – цитирует "Р-Спорт" Тркефилова. – Я не верю, что эти молодые девчонки виноваты, тем более, они из разных клубов. Не вяжется никак, даже думать об этом не хочу. Реакция на отстранение у них была, конечно, очень тяжелая. У меня нет повода им не верить.

Наш вид спорта никогда не "отличался" в этом вопросе. Был один случай, когда одна красавица из молодых принимала средство для похудания, а второй сделали укол в колено, но не сделали соответствующую запись. Вот это чисто по-русски. Укол сделали – в карточку не записали, и девочка выпадает. А больше никаких таких случаев у нас не было.