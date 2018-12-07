Евгений Трефилов: "Газзаев нужен в Госдуме"

Тренер сборной России Евгений Трефилов в интервью "СЭ" отметил, что спортсмены в Госдуме нужны. Также он добавил, что Валерий Газзаев​ хорошо разбирается в спорте.

– Спортсмены в Госдуме нужны?

– Если они где-то вне спорта проявили себя и жизнь их побила, почему нет? Вот как бы Валерий Газзаев не ходил между столбиков, я думаю, он нужен. Сан Саныч (Карелин. – Прим. "СЭ") с Журовой тоже.

– Для чего нужен Газзаев?

– Он здорово понимает в спорте. Когда большие руководители начинают рассказывать, что управление везде одинаковое, я охаю. Ну, если ты не знаешь предмета, как будешь им управлять? Согласны?

– Полностью.

– Вот захочу я стать журналистом. Навесит Женя Трефилов на себя диктофонов, сделает морду корреспондента и пойдет брать интервью. И что редактору с этим делать потом? Трубочкой в одно место засовывать?

Вот здесь у нас явный перекос. Как бывает – работает он министром, а потом его бах – и бросают на рыбное хозяйство. Да он рыбу только на сковородке видел! А теперь министр рыбного хозяйства! (Владимир Иванов)

Полностью интервью Трефилова