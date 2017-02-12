21:01 | ГАНДБОЛ — Россия

"Енисей" проиграл "Воднику", "Байкал-Энергия" выиграл у "Динамо"

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"Байкал-Энергия" на выезде переиграл московское "Динамо" в матче чемпионата России. В других встречах "Волга" переиграла "Уральский трубник", а "Водник" выиграл у "Енисея".

Чемпионат России

Суперлига

Группа I

"Динамо" (Москва) - "Байкал-Энергия" (Иркутск) - 5:7 (3:4)

"Волга" (Ульяновская область) - "Уральский трубник" (Первоуральск) - 5:3 (5:2)

"Водник" (Архангельск) - "Енисей" (Красноярск) - 6:3 (0:2)

Дополнительная информация

http://bandy.sport-express.ru/russia/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Andersen32

Алло, гараж механик на работе, а редактор проходил медосмотр? СЭ, что вы там курите? Неужели хоккей с мячом и гандбол нельзя отличить. Пришло время закрывать газету или переименовать в "Крокодил".

22:16

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