"Енисей" проиграл "Воднику", "Байкал-Энергия" выиграл у "Динамо"

"Байкал-Энергия" на выезде переиграл московское "Динамо" в матче чемпионата России. В других встречах "Волга" переиграла "Уральский трубник", а "Водник" выиграл у "Енисея".

Чемпионат России

Суперлига

Группа I

"Динамо" (Москва) - "Байкал-Энергия" (Иркутск) - 5:7 (3:4)

"Волга" (Ульяновская область) - "Уральский трубник" (Первоуральск) - 5:3 (5:2)

"Водник" (Архангельск) - "Енисей" (Красноярск) - 6:3 (0:2)