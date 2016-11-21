Экспертный совет поддержал идею Трефилова о создании 2-й женской сборной России

Экспертный совет министерства спорта РФ поддержал идею создания второй женской сборной России. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Евгений Трефилов.

Женская сборная России по гандболу под руководством Трефилова на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро впервые в своей истории завоевала золотые медали Игр. В начале октября Трефилов высказывался за создание второй сборной России по гандболу для молодых игроков.

- Когда успешно выступаешь, оценка положительная. Сегодня на экспертном совете женскую сборную поздравили и поддержали идею создания второй сборной России, в которой будет выступать молодежь, - цитирует "Р-Спорт" Трефилова. - Попросили подробно изложить нашу идею на бумаге. Эта сборная нам нужна для обкатки молодых игроков и плавного перевода в основную сборную. Будет ли уже в следующем году создана вторая сборная, пока не знаю.

Часть перспективных игроков уже не попадает в молодежную сборную России по возрасту, но и до основной сборной пока не дотягивает. Они сидят и не растут. Две команды у сборной были еще во времена СССР при (Анатолии) Евтушенко. Нам надо понимать, кого мы будем использовать в дальнейшем.