Эдуард Кокшаров: "Тренерскому штабу удалось донести до игроков нашу систему и принципы работы"

Новый главный тренер сборной России Эдуард Кокшаров отметил, что невозможно за шесть дней научить игроков чему-то новому. Он также добавил, что капитан команды будет выбран в Санкт-Петербурге, где сборная соберется в полном составе.

– За шесть дней кого-то научить чему-то новому почти невозможно, – сказал Кокшаров. – Но идея этого короткого сбора была донести до ребят, играющих в России, нашу систему и принципы работы. Чтобы они поняли наши требования. И я считаю, нам это удалось, если судить по сегодняшней тренировке. Из 18 человек, вызванных в расширенный состав, осталось всего семеро. И когда они были сами по себе, у них получалось, но не все. А когда приехали игроки более опытные, рядом с ними у новичков получилось процентов 80-85 того, что мы давали. Это поднимает настроение, внушает оптимизм. И верится, что мы с поставленной нам задачей справимся.

– Когда у новой команды появится капитан?

– Завтра мы отправляемся в Петербург, куда прилетают оставшиеся четыре члена команды. И когда сборная будет полностью укомплектована, на общем собрании выберем капитана. (Антон БАБОШИН)