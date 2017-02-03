15:53 3 февраля | ГАНДБОЛ — Россия

Дмитрий Торгованов: "В сборной России очень много проблем"

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Главный тренер мужской сборной России Дмитрий Торгованов отметил, что перед командой стоит большое количество проблем. На прошедшем чемпионате мира сборная России дошла до 1/8 финала. Перед стартом турнира перед командой была поставлена задача выйти в полуфинал.

- Не снимаю с себя ответственности по результатам чемпионата мира, очень хотелось пройти дальше, - цитирует ТАСС Торгованова. - Каковы причины? У нас возрастная сборная, и если взять условную сборную мира, то там очень много молодежи. Уровень наших молодых игроков пока не соответствует, они не имеют необходимого опыта для выступления на чемпионате мира.

Мы отстаем в очень многом - в количестве игроков, в техническом исполнении, в тактике, у нас очень много проблем.

 

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3995371

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