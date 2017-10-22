Дмитрий Рогозин: "Важно, что в сборную России начали привлекать иностранных тренеров"

Вице-премьер, председатель попечительского совета Федерации гандбола России Дмитрий Рогозин посетил тренировку сборной России на базе в Новогорске. Он отметил важность работы с молодыми гандболистами в регионах, а также подчеркнул, что привлечение иностранцев в тренерский штаб пойдет команде на пользу.

- Это уже новая сборная, потому что пришло много молодых игроков, - отметил Рогозин. - Мы следим за ними, и видим, что молодежь появляется не только в наших легендарных клубах, как "Чеховские медведи", но и в регионах.

Задача нового тренера состоит в том, чтобы не менять состав полностью, но и не сохранять тот, который ранее не добился успеха. А сделать некий микс, чтобы старшее поколение бывалых игроков, привыкших к жестким матчам, давлению болельщиков, вниманию СМИ, передало эти навыки молодым. Мне кажется, это разумный подход. Он не революционный, а эволюционный. Также важно, что федерация начала привлекать в сборную иностранных тренеров - потому что наша техника игры стала какой-то очень предсказуемой, сидя у телевизора, я понимаю все, что дальше будет происходить. (Антон БАБОШИН)