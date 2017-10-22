Дмитрий Рогозин: "Миллеру понравилась идея создания гандбольного "Зенита"

Вице-премьер, председатель попечительского совета Федерации гандбола России Дмитрий Рогозин сказал, что председателю правления "Газпрома" Алексею Миллеру понравилась идея создания гандбольного "Зенита". В этом сезоне в чемпионате России дебютировал гандбольный "Спартак", который на данный момент лидирует в турнирной таблице.

- Мы надеемся, что болельщики, например, "Спартака" или "Зенита" будут ходить и на гандбол, восстанавливать душевное равновесие. На стадионе расстроятся, а придут в гандбольный зал - и поправят настроение, потому что гандбол принесет гораздо больше эмоций. Я конечно, шучу, но все равно - решение принято правильное. Оно позволит создать большие фанатские сообщества, которые будут ходить и на футбол, и на волейбол, и на гандбол.

- Вели ли вы переговоры с футбольным "Зенитом"?

- Я же возглавляю не федерацию, а попечительский совет. Поэтому должен общаться с теми, кто является мощными спонсорами клубов. Я разговаривал с Алексеем Борисовичем Миллером, и ему эта идея очень понравилась. То же самое и по московскому "Спартаку". Наша идея легла в правильную почву. Появление гандбольного "Зенита" - вопрос ближайшего времени, нам просто нужно с "группой поддержки" клуба синхронизировать наши планы. До конца октября они не совпадают, но в ноябре-декабре это произойдет точно. (Антон БАБОШИН)