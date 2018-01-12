Дмитрий Ковалев: "В первые 10 минут словаки поняли, что им ничего не светит"

В четверг в отборочном матче чемпионата мира-2019 сборная России по гандболу обыграла на выезде команду Словакии (32:26) и досрочно обеспечила себе путевку в стыковые игры. Правый крайний национальной команды и "Спартака" Дмитрий Ковалев после этой встречи заметил: соперник был сломлен в начале игры.

– Мы ехали в Словакию только за победой, – подчеркнул Ковалев, который с 2017 года выступает за московский "Спартак" и является капитаном красно-белых. – Все прекрасно понимали, что положительный результат в этом матче гарантирует нам досрочное попадание в "стыки". И откладывать решение этой задачи до последнего матча против Финляндии в планы нашей сборной не входило. Правильный настрой и подготовка позволили нам реализовать свой потенциал, провести отличный матч и не дать ни единого шанса словакам.

С самого начала матча у нас удачно получалось и защищаться, и реализовывать быстрые контратаки. В первые 10 минут словаки поняли, что им ничего не светит. Стоит отметить и великолепные действия нашего вратаря, который здорово играл на последнем рубеже. Впереди – матч против сборной Финляндии. Его результат уже не будет влиять на положение в турнирной таблице, но мы настроены только на победу. Постараемся порадовать всех российских болельщиков и особенно тех, кто приедет в Казань специально, чтобы поддержать сборную. (Антон ХАЛИЗОВ)