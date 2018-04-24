Дмитрий Ковалев: "В матче со "СГАУ" должен сказаться класс "Спартака"

25 апреля состоятся вторые матчи 1/4 финала в Суперлиге. "Спартак" на своей площадке примет "СГАУ-Саратов". Пока красно-белые ведут в серии 1-0.

Капитан "Спартака" Дмитрий Ковалев, забивший в ворота саратовцев в трех матчах сезона 29 мячей, поделился с "СЭ" своими ожидания от предстоящей встречи.

– Нам ни в коем случае нельзя расслабляться, ведь это плей-офф, – комментирует Ковалев. – Права на ошибку нет, поэтому мы подходим к этой игре со всей серьезностью. Нам надо быть на пределе концентрации весь матч, чтобы не получилось как в первой игре, когда были и незабитые выходы один на один, и большое количество потерь. Категорически недопустима недооценка соперника.

Особо хочу отметить вратарей "СГАУ-Саратов": если ребята стали лучшими в регулярном чемпионате – значит, они действительно хороши. Андрей Дьяченко и Юрий Сергеев – хорошие квалифицированные вратари. Но должен сказаться класс нашей команды, и мы просто обязаны решить все вопросы в атакующей линии в свою пользу.

Встреча "Спартак" – "СГАУ-Саратов" пройдет в СФОК "Кунцево" и начнется в 19.00. (Антон ХАЛИЗОВ)