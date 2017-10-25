Давид Давис: "Когда Кокшаров сообщил мне о предложении, я даже не сразу поверил

Испанец Давид Давис, в этом году ставший первым иностранцем в тренерском штабе мужской сборной России, в интервью официальному сайту Федерации гандбола России отметил, что не мог себе представить такого поворота событий. Сейчас Давис помогает главному тренеру Эдуарду Кокшарову готовить команду к играм квалификации ЧМ-2019 со сборными Словакии и Финляндии, которые пройдут 26 и 28 октября.

– Давид, как прошел сбор в Новогорске?

– Нормально, все прошло по плану. В четверг был выходной, удалось выбраться в центр Москвы и немного познакомиться с вашей столицей.

– Могли ли вы ранее представить себе, что когда-нибудь станете тренером сборной России?

– Нет, конечно, когда Эдуард сообщил мне об этом предложении, я даже не сразу поверил.

– Но с нашим гандболом вы знакомы с юных лет, еще со времен Олимпиады в Барселоне.

– Да, там я был волонтером, можно сказать, подавал мячи звёздным игрокам. Хорошо помню финал, в котором ваша команда обыграла шведов. После церемонии награждения Андрей Лавров и Михаил Якимович позволили мне подержать в руках свои золотые медали. Тогда я решил, что обязательно постараюсь выиграть олимпийскую медаль. И это сделать мне удалось, из Пекина в 2008 году медаль я привёз, правда не золотую, а бронзовую.

– Насколько я понимаю, вы продолжали следить за российским гандболом.

– Разумеется, у вас многому в те годы можно было научиться. Какая отличная сборная была у вас, когда она взяла золото в Сиднее. В последние годы в вашем мужском гандболе наступил спад, но я считаю, что те места, которая занимает ваша сборная не соответствую реальному потенциалу мужского гандбола России. У вас много талантливых молодых игроков, с которыми можно работать.