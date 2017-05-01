Даниил Шишкарев: "Назначение капитаном сборной России стало неожиданностью"

Новый капитан сборной России Даниил Шишкарев признался, что назначение повышает ответственность. Также он отметил, что постарается быть достойным капитаном команды.

-Вечером на видеоразборе Дмитрий Николаевич Торгованов объявил, что я становлюсь капитаном сборной России, а заместителем капитана – Вадим Богданов. Это решение тренерского штаба, – цитирует пресс-служба федерации гандбола России Шишкарева. – Признаюсь, для меня это стало неожиданностью. Я был капитаном в юношеской и молодежной команде, но на таком уровне – впервые. Это вызов для меня, в то же время назначение капитаном повышает ответственность и, надеюсь, положительно скажется на моему отношению к делу игре. Надеюсь, что я буду достойным капитаном нашей команды.