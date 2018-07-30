22:25 | Гандбол — Россия

Чемпионка мира Паршкова умерла в возрасте 41 года


Бывшая гандболистка сборной России Елена Паршкова умерла в возрасте 41 года после тяжелой болезни, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР). Спортсменка скончалась в ночь с субботы на воскресенье в Ростове-на-Дону.

В составе сборной России Паршкова в 2001 году выиграла чемпионат мира. С тольяттинской "Лада" она трижды побеждала в чемпионатах России и один раз выиграла Кубок обладателей Кубков.

"Федерация гандбола России скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким Елены Паршковой", - говорится в сообщении.

Дополнительная информация

http://rushandball.ru/publications/24081/ushla-iz-zhizni-chempionka-mira-elena-parshkova

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Материалы других СМИ