Чемпион мира из Испании войдет в тренерский штаб сборной России

Главный тренер мужской сборной России Эдуард Кокшаров назвал специалистов, которые войдут в тренерский штаб национальной команды. На посту наставника сборной Кокшаров сменил Дмитрия Торгованова.

– На должность моего помощника приглашен Давид Давис, – приводит официальный сайт ФГР слова Кокшарова. – Он был известным гандболистом, в составе сборной Испании выиграл золото чемпионата мира 2005 года и бронзу Олимпийских игр 2008 года, выступал за сильные испанские клубы. Последние годы он работает в "Вардаре", в мужской команде он является помощником главного тренера Рауля Гонсалеса, был и главным тренером женской команды. Я прекрасно знаю возможности этого специалиста по "Вардару", у нас с ним хороший рабочий контакт.

С вратарями будет работать Игорь Левшин, который выступал за сборную России, долгие годы играл в Германии, где в прошлом сезоне завершил карьеру. На клубном уровне Левшин с этого сезона работает в московском "Спартаке". Тренером по физподготовке станет еще один специалист, знакомый мне по работе в Скопье, это хорват Даниел Юришич.